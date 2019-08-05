أياكس يواصل الاعتماد على فان دي بيك

لا زال أياكس أمستردام يعتمد على لاعبه دوني فان دي بيك، وتم إدراجه في قائمة من استدعاهم المدير الفني إريك تين هاج، لمواجهة باوك سالونيكا اليوناني في ذهاب الدور التمهيدي الثالث المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان لاعب الوسط، الذي أقر باهتمام ريال مدريد بضمه عقب محادثات مع وكيله والمفاوضات بين الناديين، قد شارك في مباراة أياكس الأولى في الدوري الهولندي السبت الماضي، حيث سجل هدفا وساعد في تسجيل الهدف الثاني لفريقه لتحقيق التعادل أمام فيتيسه.

ولن تؤثر مشاركة فان دي بيك مع أياكس في الأدوار المؤهلة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، التي ستجري قرعتها في 29 من أغسطس/آب المقبل، على مشاركته مع ريال مدريد في البطولة الأوروبية العريقة، حال إتمام صفقة انتقاله للملكي.