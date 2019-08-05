وفاق سطيف الجزائري يُنهي تعاقد إيفياني

قرر وفاق سطيف الجزائري، فسخ عقد النيجيري إيفياني إيفياني، بالتراضي، حيث سيحصل اللاعب على 32 ألف يورو، تمثل رواتب 4 أشهر كاملة.

ويعتبر النيجيري إيفياني من بين الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها إدارة الرئيس السابق حسان حمار، حيث فشل اللاعب في تقديم الإضافة ولم يخض أي مباراة بقميص ناديه.

وقررت الإدارة الحالية الاستغناء عن خدماته، ودخلت في مفاوضات معه انتهت بفسخ العقد.

تجدر الإشارة إلى أن إيفياني، القادم للنادي في الميركاتو الشتوي الماضي، كان قد هدد باللجوء إلى لجنة المنازعات التابعة للفيفا، من أجل الحصول على حقوقه، قبل أن يتدخل أحد المحبين ويتوسط بينه وبين الإدارة لحل الخلاف بطريقة ودية.