رسميا.. ناينجولان يترك إنتر ميلان ويعود لناديه السابق

عاد النجم البلجيكي رادجا ناينجولان إلى صفوف نادى كاليارى الإيطالي، بشكل رسمى اليوم الاثنين، لمدة عام واحد، على سبيل الإعارة، قادما من نادى إنتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وكان إنتر ميلان قد أعلن فى السابق، خروج النجم البلجيكي رادجا ناينجولان، من حسابات الفريق فى الموسم المقبل، بتوصية من المدرب الجديد للفريق، انطونيو كونتى، بجانب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردى.

وبدأ لاعب السوط البلجيكى صاحب الـ31 عاما، مسيرته فى إيطاليا مع نادى بياتشينزا، فى عام 2006 حتى انضمامه إلى كاليارى عام 2010، والذى خاض معه 4 مواسم، شارك خلالهم فى 137 مباراة وسجل 7 أهداف، قبل أن يرحل إلى نادى روما عام 2014، والذى خاض معه 203 مباريات وسجل 33 هدفا.

وانضم ناينجولان الصيف الماضى إلى إنتر ميلان، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 38 مليون يورو، ولكنه لم يقدم المستوى المنتظر منه، إذ خاض 36 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 7 أهداف.

جدير بالذكر أن منافسات الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2019 – 2020، سوف تنطلق فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجارى.