شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك الموقت يرفض الرد على الانتقادات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 8 ساعات في 5 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 5 أغسطس 2019 / 10:06

تبدأ النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم في 19 من أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما تختتم في حزيران (يونيو) 2020، وشدد رئيس لجنة المسابقات عامر حسين على أنه لن تتكرر سلبيات الموسم الماضي المتعلقة في تأجيل المسابقة بعد حسم مواعيد ارتباطات الأندية والمنتخبات الوطنية.



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بدوره، أقصى الأهلي عدداً من نجومه السابقين من القائمة التي سيشارك بها في دوري أبطال إفريقيا، للإصابة وأسباب فنية، أبرزهم: سعد سمير، ومحمد محمود، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، وأحمد حمدي، ومؤمن زكريا.

وقال مدير الكرة في النادي "الأحمر" سيد عبدالحفيظ: "القائمة تضم 26 لاعباً، بينهم الصفقات الجديدة: مجدي أفشة، ومحمود متولي، وأليو ديانغ".

فيما يفاضل مجلس إدارة الزمالك بين ثلاثة مدربين أجانب، لاختيار أحدهم لخلافة الوطني خالد جلال المقال بعد الإخفاق في الفوز بلقب الدوري المصري، والهزيمة أمام الأهلي في ختام المسابقة، وقال رئيس النادي "الأبيض" مرتضى منصور: "المشرف على الكرة أمير مرتضى في فرنسا، لحسم ملف المدرب الجديد".

فيما رفض المدير الفني الموقت للزمالك طارق يحيى الرد على حملة الانتقادات الشرشة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، لقبوله دوماً المنصب بشكل موقت، مشدداً على أنه مستعد لخدمه ناديه في أي وقت وفي كل الظروف، رافضاً الرد على الانتقادات، مؤكداً قيادة "المارد الأبيض" في أول مواجهاته في دوري الأبطال الإفريقي.