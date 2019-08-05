شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يقدم عروضا للرحيل عن الأهلي فى جلسة سيد عبد الحفيظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلي، عروض الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال جلسته المنتظرة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، خلال الساعات القليلة القادمة.

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مؤمن زكريا يرحل بسبب قائمة الأهلي الأفريقية



وقرر مؤمن زكريا الرحيل عن النادي الأهلي، بعد خروجه من القائمة الأفريقية للموسم الجديد، ليصبح بعيد عن حسابات الجهاز الفنى، وفقا لأعراف كرة القدم وتلقي اللاعب خلال الساعات القادمة عروض للرحيل عن القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد صدمة الاستبعاد من القائمة الأفريقية، خاصة أن صانع الألعاب، كان يتلقى إشادات كبيرة من الجهاز الفنى أثناء مرحلة تنفيذ البرنامج التأهلي للتعافى من إصابة الركبة قبل انطلاق الموسم الجديد، لكنه فوجئ بقرار استبعاده المفاجئ.

الأهلي يترقب عروض مؤمن زكريا



ويترقب مسئولو النادي الأهلي، العروض المنتظرة، لحسم مصير مؤمن زكريا، مع النادي، خاصة أن مسئولي القلعة الحمراء، يتمسكون بضرورة تلقي أى لاعب عرض مناسب للرحيل، مثلما حدث مع عمرو جمال مهاجم الفريق المنتقل حديثا لصفوف الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة لمدة موسم.