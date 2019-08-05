شكرا لقرائتكم غريب يطمئن على مصابى المنتخب الأولمبى استعداد لبطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، حالة اللاعبين المصابين قبل معسكر الفريق الذى ينطلق فى الفترة من 2 حتى 10 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين المصابين كل من كريم نيدفيد، ومحمد محمود، وكريم العراقى، وناصر ماهر، وطاهر محمد طاهر، ويوسف الجوهرى، ويتابع الجهاز الطبى للمنتخب الأولمبى مع اللاعبين وأطباء الأندية تطورات إصاباتهم قبل المعسكر المقبل.

كما يتابع مسئولو المنتخب الأولمبى سوق انتقالات اللاعبين التى تتم حاليا من أجل تحديث بيانات اللاعبين أولا بأول، فى ظل انتقالات لاعبى المنتخب الأولمبى حاليا بين الأندية، حيث يرسل مسئولو المنتخب الاستدعاءات الخاصة باللاعبين قبل المعسكر المقبل إلى أنديتهم الجديدة.