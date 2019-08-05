شكرا لقرائتكم غريب يطمئن على مصابى المنتخب الأولمبى استعداد لبطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم قائمة اللاعبين المصابين كل من كريم نيدفيد، ومحمد محمود، وكريم العراقى، وناصر ماهر، وطاهر محمد طاهر، ويوسف الجوهرى، ويتابع الجهاز الطبى للمنتخب الأولمبى مع اللاعبين وأطباء الأندية تطورات إصاباتهم قبل المعسكر المقبل.
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