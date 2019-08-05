شكرا لقرائتكم مصر تقع مع المالديف والنمسا فى نهائيات بطولة الهند الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت نتائج المنتخب المصري للأولمبياد الخاص لكرة القدم، في دور المجموعات عن وقوع مصر مع المالديف والنمسا في مرحلة النهائيات في بطولة الهند الدولية للأولمبياد الخاص المقامة بمدينة تشيناي الهندية خلال الفترة من 3 حتي 6 أغسطس الجاري .

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ويواجه المنتخب المصري للأولمبياد الخاص اليوم الأثنين في تمام الساعة 4.00 مساءاً بتوقيت الهند منتخب المالديف للأولمبياد الخاص، علي أن يلعب غداً مع منتخب النمسا للأولمبياد الخاص في تمام الساعه الحادية عشر صباحاً ومن بعدها تبدأ مراسم تتويج المنتخبات المشاركة في البطولة .

وكان المنتخب المصري للأولمبياد الخاص قد حقق أمس فوز علي منتخب الأندونيسي بنتيجة 3-2 وتلقي هزيمة من المنتخب الهندي صاحب البلد المستضيف بنتيجة 2- صفر وأحتل بهذه النتيجة المركز الثاني في المجموعة بعد الهند صاحبة المركز الأول ليصعد بتلك النتيجة إلي مرحلة النهائيات .