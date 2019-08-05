شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يرفض مهاجم الزمالك بسبب السن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو النادي الإسماعيلي، عرضا عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، للتعاقد مع حسام باولو مهاجم الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ورفض النادي الإسماعيلي، ضم حسام باولو، بسبب كبر سن اللاعب وعدم القدرة على الاستفادة من خدماته مستقبلا.

Advertisements

ووضع مسئولو الإسماعيلي سياسية خاصة عند إبرام تعاقدات فى الموسم الجديد، وهى ضرورة ضم لاعبين صغار فى السن، ليتمكن الفريق من الاستفادة منهم على مدار السنوات القادمة، وهو ما لا ينطبق على حسام باولو.

وضم الإسماعيلي لاعبان من صفوف الزمالك، هما صانع الألعاب أحمد مدبولي ولاعب خط الوسط محمود عبد العاطي دونجا، حيث وقع الأخير عقود انتقال نهائى لقلعة الدراويش بعد قضاء الموسم الماضي على سبيل الإعارة.