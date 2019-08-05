شكرا لقرائتكم منتخب ناشئين كرة اليد يصل مقدونيا للمشاركة فى كأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 إلى مقدونيا، منذ قليل، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم التى ستنطلق غدا الثلاثاء . Advertisements وتحركت بعثة ناشئين اليد من صربيا بعد إنتهاء المعسكر الذى أختتم هناك صباح اليوم بواسطة باص لمدة ساعتينن ونصف إلى مقدونيا . ويقع منتخب ناشئين كرة اليد فى المجموعة الثانية التى تضم كلا من: "فرنسا وكندا وتايوان والمجر وكندا" .

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