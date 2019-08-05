شكرا لقرائتكم أسامة العزب ينضم للاتحاد السكندري لتلبية رغبات طلعت يوسف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة الإتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، فى التعاقد مع أسامة العزب ظهير أيمن وادى دجلة لمدة موسمين، بناءاً على رغبة طلعت يوسف المدير الفنى للفريق السكندري. وطالب طلعت يوسف بضرورة التعاقد مع العزب نظرا للخبرات الطويلة التى حصل عليها اللاعب من اللعب فى الدورى الممتاز خلال الأعوام الماضية . Advertisements وكان الإتحاد السكندرى قد نجح فى الحصول على خدمات العديد من اللاعبين الجيدين مثل عماد السيد واحمد رفعت وإسلام جمال ثلاثى الزمالك ، بالإضافة لتجديد إعارة رزاق سيسيه من الزمالك .

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