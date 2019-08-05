شكرا لقرائتكم الزمالك ينقب عن المدرب الجديد فى فرنسا والبرتغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن بحث مسئولو القلعة البيضاء، عن المدير الفنى الأجنبي الجديد، حدث فى دولتين بأوروبا هما فرنسا والبرتغال.

وقال المصدر، إن وفد زملكاوي ضم الثلاثى أمير مرتضي المشرف على الكرة وأحمد مرتضي عضو المجلس السابق وشريف إسلام مدير التعاقدات سافر إلى فرنسا منذ أيام وعقد جلسة مع بعض المدربين هناك بناءا على اتفاقات سابقة لمعرفة شروط كل مدرب حال موافقته على تولي المسئولية الفنية لفريق الزمالك بالموسم الجديد.

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أضاف المصدر، أن بعد جلسات وفد الزمالك مع المدربين فى فرنسا عاد أحمد مرتضي إلى القاهرة ثم توجه أمير مرتضي وشريف إسلام إلى البرتغال لعقد جلسة أخرى مع مدرب جديد، قبل الوصول لمرحلة حسم اسم المدير الفنى المنتظر للقلعة البيضاء فى الموسم القادم.

وأكد مرتضي منصور رئيس الزمالك، فى تصريحات صحفية خلال الساعات الماضية، إعلان اسم المدرب الجديد للقلعة البيضاء، خلال 3 أيام كحد أقصي، بعد تولي طارق يحيى المسئولية الفنية بشكل مؤقت لحين الاستقرار على المدرب الأجنبي.