شكرا لقرائتكم "تريزيجيه" و"المحمدى" ينعون أهالي ضحايا انفجار معهد الاورام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر ونادي أستون فيلا، التعازي فى ضحايا انفجار معهد الاورام ، الذي أسفر عن وفاة 19 شخصاً وإصابة 32 آخرين. وغرد "تريزيجيه" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إنا لله وإنا اليه راجعون، خالص العزاء لأسر ضحايا معهد الأورام، ربنا يرحمهم ويشفي المصابين يارب...اللهم احفظ مصر". كما نعى أحمد المحمدي قائد منتخب مصر ولاعب نادي أستون فيلا، العزاء لأسر ضحايا الحادث المروع. Advertisements وغرد أحمد المحمدي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "خالص العزاء لأسر ضحايا معهد الأورام، وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين". ويخوض أستون فيلا أول مشواره فى مسابقة الدوري الإنجليزي بمواجهة نارية أمام توتنهام فى السادسة والنصف مساء 10 أغسطس الجارى بملعب "توتنهام". ويستضيف أستون فيلا نظيره بورنموث في الرابعة عصر يوم 17 من الشهر ذاته بملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية قبل أن يستضيف إيفرتون في التاسعة مساء يوم 23 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة.

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