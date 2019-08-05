شكرا لقرائتكم الجونة يوجه الشكر للاعبه الأفريقي ويفتح له باب الرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى مجلس الجونة لبناء فريق قوى يستطيع المنافسة فى الدورى وعدم الصراع على الهبوط فى ظل المنافسة القوية التى سيشهدها الدورى العام المقبل .
كان مسئولو الجونة قد قاموا بتجديد عقد محمد ناجى جدو مهاجم الفريق لمدة موسم ، بالإضافة لتجديد إعارة الثلاثى أحمد ريان واكرم توفيق ومحمود الجزار من الأهلى بالإضافة للحصول على توقيع محمد نجيب مدافع الأهلي السابق .
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