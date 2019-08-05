اخبار الرياضه

سواريز يهز شباك أرسنال بهدف رائع في مباراة كأس غامبر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم سواريز يهز شباك أرسنال بهدف رائع في مباراة كأس غامبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق الإسباني لكرة القدم على نظيره أرسنال الإنجليزي يوم الأحد بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعتهما في بطولة كأس خوان غامبر.

وكان أرسنال هو البادئ بالتسجيل عن طريق بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 37 وجاء هدف التعادل لبرشلونة عن طريق أينسلي مايتلاند نيلس لاعب أرسنال بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يسجل لويس سواريز هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

Advertisements

يذكر أن هذه هي النسخة 54 لبطولة كأس خوان غامبر، وهي بطولة ودية تقام من مباراة واحدة، يستضيفها نادي برشلونة، في أغسطس من كل عام.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها برشلونة فريق أرسنال في البطولة، وهي أول مشاركة لفريق إنجليزي بها منذ عام 2009 عندما شارك فيها مانشستر سيتي.

ويستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقب بمواجهة أتلتيك بلباو يوم 16 من الشهر الجاري، فيما يبدأ أرسنال موسمه في بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سواريز يهز شباك أرسنال بهدف رائع في مباراة كأس غامبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا