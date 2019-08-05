رسالة قوية من مرتضى منصور لتركي آل الشيخ

الموجز وجه رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ، رسالة لتركي آل الشيخ رئيس هيشة الترفيه السعودية، بمناسبة عيد ميلاده. وقال مرتضى منصور ، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج الزمالك اليوم المذاع علي قناة المحور ، أبارك لمعالي تركي آل الشيخ بمناسبه عيد ميلاده السعيد وأشكره علي كل الدعم الذي وفره لنادي الزمالك فى الفترة الماضية. وشدد مرتضى منصور ، علي ان تركي آل الشيخ جلب لنادي الزمالك فرجاني ساسي وحمدي النقاز ودفع راتب كريستيان جروس وعندما أوقف الدعم يجب ان نشكره علي ما قدمه لنادي الزمالك فى الاونة الاخيرة.

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