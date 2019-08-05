برشلونة يعلن رسميًا إصابة ميسي

برشلونة - وكالات - الخليج 365

أعلن نادي برشلونة، اليوم الإثنين، تعرض قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة في ربلة الساق اليمنى، خلال أول تمرين له بعد الإجازة الصيفية.

وقال النادي إن إصابة ميسي ستبعده عن الملاعب، وعن الجولة الأميركية لبطل الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أقل من أسبوعين على انطلاق الموسم الجديد لليجا.

وأورد النادي الكاتالوني أن ميسي، الذي عاود التمارين اليوم الإثنين بعد نهاية إجازته الصيفية، انسحب من الحصة التدريبية لشعوره بإزعاج في ساقه اليمنى، موضحا أن “الفحوص الأولية تشير إلى أنه تعرض لشد من الدرجة الأولى”.

وأوضح برشلونة، في بيانه، أن اللاعب البالغ 32 عاما “سيبقى في برشلونة ولن يرافق الفريق في جولته بالولايات المتحدة الأميركية. قدرته على العودة (إلى الملاعب) ستحدد بحسب تعافيه من الإصابة”.

ويبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني في 16 أغسطس (آب) خارج قواعده أمام أتلتيك بلباو.

وأتت إصابة النجم الأرجنتيني غداة متابعته من مقاعد البدلاء فوز فريقه على أرسنال الإنجليزي 2-1 في كامب نو، في المباراة على كأس غامبر.

ووعد ميسي مشجعي النادي الكاتالوني، في حفل التقديم التقليدي الذي يسبق تلك المباراة، بمحاولة “الفوز بكل شيء” في الموسم المقبل، لاسيما لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به للمرة الأخيرة عام 2015.