شكرا لقرائتكم خبر عن «نيمار» الإسماعيلي: أتمنى أن أمثل إضافة قوية لـ«الدراويش» العريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب خليل حجى «نيمار» الوافد الجديد للإسماعيلي، عن سعادته بإتمام إجراءات انتقاله لأحد أكبر وأعرق الأندية في مصر.

وانضم اللاعب الشاب الملقب بــ«نيمار» لصفوف الفريق، بعقد لمدة 5 مواسم، بعد رحلة احتراف قصيرة بإيطاليا وسويسرا والبرتغال.

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وقال حجي: «الحمد لله على انتقالي لدراويش الكرة المصرية، وأتمنى أن أكون إضافة لهذا النادي، وأكون عند حسن ظن الجماهير ومجلس الإدارة».

واستكمل اللاعب الذي خاض فترة معايشة في روما الإيطالي: «المفاوضات لم تستمر طويلاً لرغبتي في التواجد بالفريق الأصفر، الذي لا يقل بأي شكل من الأشكال عن الأهلي والزمالك».

واختتم لاعب الزمالك السابق: «أعد الجميع بأنى سأبذل قصارى جهدي من أجل المساهمة في تحقيق أفضل النتائج، وحصد أكبر عدد من النقاط مع فريقي الجديد الذي يتمتع بجماهيرية عريضة».