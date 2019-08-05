شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لبطل الصومال.. عودة «النقاز» وتدريبات إضافية للحراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خضع ثلاثي حراسة المرمى بنادي الزمالك، محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، لتدريبات إضافية خلال المران الذي أقيم مساء الأحد.

وقام أيمن طاهر، مدرب الحراس، بقياده الثلاثي في تدريبات خاصة قبل بداية المران بساعة كاملة، ثم خضعوا للتدريبات الجماعيه مع الفريق.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، فإن «طاهر» يهدف إلى رفع معدلات اللياقة الفنية والبدنية للثلاثي، من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة، كما شارك عواد وأبوجبل في التقسيمة التي خاضها الفريق.

وخضع حازم إمام، الظهير الأيمن، لتدريبات خاصة، وسط مشاركته في التدريبات الجماعية.

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وأدى «إمام» تدريبات إطالات وفك عضلات، بسبب شعوره باجهاد عضلي، ثم استكمل مشاركته في التدريبات الجماعية.

فيما انتظم حمدي النقاز، الظهير الأيمن، في التدريبات الجماعية، بعدما حصل على راحة من المران لمدة 48 ساعة.

وأدى الثنائي محمد عبدالشافي ومصطفى فتحي، تدريبات في صالة الجيمانزيوم، في إطار البرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

واستمر محمود علاء في الخضوع لتدريبات تأهيلية، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي الماضية، ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

ويواصل الزمالك استعداداته على ملعب النادي، لمواجهة بطل الصومال، في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا، الأحد المقبل، على ملعب بتروسبورت.