اخبار الرياضه

آلام الحوض تبعد ناصر ماهر عن المران الجماعي للأهلي

0 نشر
عمرو عتريس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الحوض تبعد ناصر ماهر عن المران الجماعي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن غياب ناصر ماهر عن المران الجماعي جاء بسبب الشكوى من إصابة بسيطة في الحوض.

Advertisements

وأشار الموقع الرسمي للنادي إلى أن «ماهر» سيخضع لبرنامج تأهيلي قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته.

وكان ناصر ماهر قد اشتكى من آلام في الحوض، وخضع لفحوصات طبية؛ للتأكد من حجم الإصابة التي تعرض لها، وأكد الجهاز الطبي أن حالة اللاعب مطمئنة، وسيعود إلى التدريبات خلال 72 ساعة بعد تنفيذه برنامجا تأهيليا مصغرا.

يذكر أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي حرص على عقد جلسة أمس مع خالد محمود، طبيب الفريق، للتعرف على آخر المستجدات في حالة اللاعبين الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية؛ تمهيدا لعودتهم من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آلام الحوض تبعد ناصر ماهر عن المران الجماعي للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا