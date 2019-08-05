شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الحوض تبعد ناصر ماهر عن المران الجماعي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن غياب ناصر ماهر عن المران الجماعي جاء بسبب الشكوى من إصابة بسيطة في الحوض.

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وأشار الموقع الرسمي للنادي إلى أن «ماهر» سيخضع لبرنامج تأهيلي قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته.

وكان ناصر ماهر قد اشتكى من آلام في الحوض، وخضع لفحوصات طبية؛ للتأكد من حجم الإصابة التي تعرض لها، وأكد الجهاز الطبي أن حالة اللاعب مطمئنة، وسيعود إلى التدريبات خلال 72 ساعة بعد تنفيذه برنامجا تأهيليا مصغرا.

يذكر أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي حرص على عقد جلسة أمس مع خالد محمود، طبيب الفريق، للتعرف على آخر المستجدات في حالة اللاعبين الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية؛ تمهيدا لعودتهم من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية.