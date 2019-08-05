شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني لتجهيز ثلاثي الأهلي «الشناوي وأشرف وسليمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

جهز أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجاً بدنيًا خاصًا للثلاثي محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف، المقرر انتظامهم في مران الفريق الذي يقام في السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب التتش، في إطار الاستعدادات لمباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، فإن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، يسعى لتجهيز الشناوي وأشرف وسليمان للمرحلة المقبلة، ومباريات بعد انتظامهم اليوم في المران.

وكان ثلاثي الأهلي قد حصلوا على راحة إضافية بقرار من الجهاز الفني، عقب نهاية بطولة الدوري العام، وذلك بسبب انشغالهم ببطولة أمم إفريقيا مع المنتخب ثم مشاركتهم في معسكر إسبانيا ولقاءي الزمالك والمقاولون العرب في نهاية بطولة الدوري العام، وعدم الراحة الكافية أسوة بزملائهم في الفريق.