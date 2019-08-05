شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد لـ«اطلع برة».. محاضرة نظرية وتدريبات بدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليومية في السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب وذلك في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يعقد مارتن لاسارتي محاضرة نظرية قبل انطلاق المران، لتجديد دوافع اللاعبين، والتأكيد على أهمية المباراة.

وتشمل تدريبات اليوم الجوانب البدنية والخططية، بالإضافة إلى الجانب النظري لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز بنتيجة طيبة في مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، خاصة أنها ضربة البداية للفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.