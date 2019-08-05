تعرف على أغلى 5 مدافعين فى تاريخ كرة القدم

دخل المدافع الإنجليزي العملاق، هارى ماجواير لاعب مانشستر يونايتد الجديد، والمنضم من صفوف نادى ليستر سيتي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، تاريخ كرة القدم، بعدما أصبح أغلى مدافع فى العالم.
ونجح مانشستر يونايتد فى ضم هارى ماجواير، خلال الميركاتو الصيفى الحالى من صفوف نادى ليستر سيتي، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 80 مليون إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى فى تاريخ كرة القدم.
وتخطى المدافع الإنجليزي صاحب الـ26 عاما، الرقم القياسي السابق، الذى كا مسجل باسم المدافع الهولندى، فيرجيل فان ديك، عندما انضم لنادى ليفربول من ساوثهامبتون، فى يناير 2018، مقابل 75 مليون إسترليني.
التقرير التالى يستعرض أغلى 5 مدافعين فى تاريخ كرة القدم:
1 – هارى ماجواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون إسترليني.
2 – فيرجيل فان ديم من ساوثهامبتون إلى ليفربول بقيمة 75 مليون إسترليني.
3 – لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونخ مقابل 68 مليون إسترليني.
4 – ماتياس دى ليخت من أياكس إلى يوفنتوس بقيمة 67.5 مليون إسترليني.
5 – إيمريك لابورتى من أتلتيك بلباو إلى مانشستر سيتى مقابل 57 مليون إسترليني.
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