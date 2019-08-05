أتلتيكو مدريد يضع برشلونة فى ورطة بسبب جريزمان

يواجه نادى برشلونة الإسباني، أزمة كبيرة فى صفقة نجمه الجديد الفرنسي أنطوان جريزمان، المنضم حديثا من نادى أتلتيكو مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 120 مليون يورو.

كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية، عن وجود رسالة بريد إلكترونى، تثبت مفاوضات برشلونة مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، خلال شهر مارس الماضى، عندما كان ضمن صفوف أتلتيكو مدريد.

أضافت الصحيفة أن هذه الرسالة ستجبر البارسا على دفع مبلغ 80 مليون يورو إضافية، للروخى بلانكوس، مقابل رحيل جريزمان، خاصة وأن قيمة الشرط الجزائي للنجم الفرنسي، خلال شهر مارس الماضى، كان بقيمة 200 مليون يورو، قبل أن ينخفض إلى 120 مليون يورو فى الأول من شهر يوليو الماضى.

وانضم جريزمان لصفوف برشلونة، الشهر الماضى من أتلتيكو مدريد، بعد قيام النادى الكتالونى بدفع مبلغ 120 مليون يورو، وهو أحد الصفقات الأربعة التى تعاقد مع البارسا هذا الصيف، بجانب دى يونج، نيتو وجونيور فيربو.

جدير بالذكر أن برشلونة يفتتح مواجهاته فى الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2019 – 2020، يوم السبت 17 أغسطس الجارى، بمواجهة نادى أتلتيك بلباو خارج ملعبه.