رسميا.. ماجواير في صفوف مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي

انتقل هاري ماجواير، مدفع ليستر سيتي، رسميًا لصفوف مانشستر يونايتد، خلال فترة الاننتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن ماجواير اجتاز الكشف الطبي في اليونايتد اليوم قبل إتمام الصفقة بصورة رسمية.

وأضافت أن مانشستر كان قد توصل لاتفاق مع ليستر سيتي، حول رسوم الصفقة، حيث سيصبح ماجواير أغلى مدافع في التاريخ متخطيًا الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي انتقل لصفوف ليفربول قادماً من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في يناير / كانون الثاني 2018.

وأشارت أن ماجواير تواجد في مانشستر في عطلة نهاية الأسبوع، لاستكمال التفاصيل النهائية حول انضمامه لليونايتد، كما التقى بسولسكاير، المدير الفني واللاعبين، بمقر تدريبات الشياطين الحمر.