الريان يدعم المقدمة بمهاجم افريقي

يسعى الريان القطري لتعزيز صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، لدعم الخط الأمامي بمهاجم أجنبي قبل غلق السوق.

ووجه مسئولو نادي الريان القطري أنظارهم نحو التعاقد مع المهاجم التنزاني مبوانا ساماتا لاعب جينك ووصيف هداف الدوري البلجيكي خلال الصيف الحالي.

إدارة الرهيب القطري تريد التعاقد مع التنزاني ساماتا ، بعد فشل صفقة صفقة المهاجم الدولي السنغالي مباي دياني هذا الصيف.

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لكن في الوقت نفسه، يواجه فريق الريان منافسة شرسة من جانب مواطنه فريق الغرافة الذي يرغب في ضم اللاعب التنزاني أيضاً.

يذكر أن الريان عزز صفوفه ببعض الصفقات الأجنبية القوية هذا الصيف، بالتوقيع مع الكاميروني فرانك كوم من الترجي التونسي، والجزائري ياسين براهيمي من بورتو البرتغالي.