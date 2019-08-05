رسميا.. ميسي يغيب عن برشلونة

أعلن نادى برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، عن غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن قائمة الفريق التى ستسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعرضه للإصابة فى تدريبات الفريق.
قال بيان برشلونة الإسباني إن ميسي يعانى من إصابة فى ربلة ساق قدمه اليسرى، خلال تدريبات اليوم الاثنين، ولن يسافر مع الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعرض النجم الأرجنتيني للإصابة خلال تدريبه الأول مع الفريق اليوم الاثنين، بعد عودته من عطلته الصيفية، حيث شعر بعدم الراحة فى الجزء الخلفى من الساق اليسرى، ليضطر إلى مغادرة التدريبات.
وكان ميسي قد ظهر أمس الأحد، قبل انطلاق مواجهة أرسنال الإنجليزي، على كأس خوان جامبر الودية، وتحدث ميسي لجماهير البارسا، التى حضرت لمشاهدة المباراة من مدرجات ملعب "كامب نو".
ويخوض البارسا مواجهتين خلال معسكره فى الولايات المتحدة الأمريكية، أمام نادى نابولى الإيطالي يومى 7 و 10 من شهر أغسطس الحالى، فى ختام استعداداته للموسم الجديد، الذى ينطلق يوم 17 من الشهر الجارى بمواجهة أتلتيك بلباو فى افتتاح الليجا.
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