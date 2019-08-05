شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أسبوعين من بدء الليغا.. ميسي مصاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (برشلونة)

أعلن نادي برشلونة اليوم (الاثنين) تعرض قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال أول تمرين له بعد الإجازة الصيفية، ستبعده عن الملاعب وعن الجولة الأمريكية لبطل الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أقل من أسبوعين على انطلاق الموسم الجديد لليغا.

وأورد النادي الكاتالوني أن «ميسي الذي عاود التمارين الإثنين بعد نهاية إجازته الصيفية، انسحب من الحصة لشعوره بإزعاج في ساقه اليمنى»، موضحا «الفحوص الأولية تشير إلى أنه تعرض لشد من الدرجة الأولى».

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وأوضح برشلونة في بيانه أن اللاعب البالغ 32 عاما سيبقى في برشلونة ولن يرافق الفريق في جولته بالولايات المتحدة الأمريكية. قدرته على العودة إلى الملاعب ستحدد بحسب تعافيه من الإصابة".

ويبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني في 16 أغسطس خارج قواعده أمام أتلتيك بلباو.

وأتت إصابة النجم الأرجنتيني غداة متابعته من مقاعد البدلاء فوز فريقه على أرسنال الإنجليزي 2-1 في كامب نو، في المباراة على كأس غامبر.

ووعد ميسي مشجعي النادي الكاتالوني في حفل التقديم التقليدي الذي يسبق تلك المباراة، بمحاولة «الفوز بكل شيء» في الموسم القادم، لاسيما لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به للمرة الأخيرة عام 2015.