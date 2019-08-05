شكرا لقرائتكم 23 أغسطس إياب الزمالك وديكاداها الصومالى بدورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهازالفنى لنادى الزمالك، على مواجهة ديكاداها الصومالى، فى إياب دور الـ64 من دورى أبطال إفريقيا التى عاد الفريق الأبيض للمشاركة بها بعد احتلاله المركز الثانى فى النسخة الأخيرة من بطولة الدورى فى يوم 23 من شهر أغسطس الجارى .

وسيخطر الزمالك، الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بموعد الإياب الذى حدده جهاز الفريق خلال الساعات القادمة، وذلك من أجل تأكيده بشكل رسمى على أن يقام اللقاء فى ستاد بتروسبورت.

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وفى ذات السياق يستعد الزمالك فى الوقت الحالى لمواجهة يكاداها بطل الصومال، يوم الأحد المقبل، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب الدور ذاته لدورى أبطال أفريقيا على أن يكون لقاء الإياب يوم 23 من الشهر الجارى.

ويحاول الزمالك بتحديد 23 أغسطس من الشهر الجارى ايجاد متسعاً من الوقت أمام الفريق من أجل الاستعداد بشكل جيد لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها يوم 28 من شهر أغسطس الجارى، فى بطولة كأس مصر.