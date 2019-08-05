شكرا لقرائتكم الهرمون الذكري سبب إيقاف اسلام الشهابي لاعب منتخب الجودو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصدر بالوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، إن لاعب منتخب الجودو إسلام الشهابى تم إيقافه 8 سنوات بسبب تعاطيه الهرمون الذكرى خلال مكمل غذائى، تناوله قبل بطولة الجمهورية التى شارك فيها اللاعب .

وكانت "الوادا" قد قررت إيقاف اللاعب 8 سوات لثبوت تعاطيه المنشطات من خلال العينة التى تم سحبها منه فى بطولة الجمهورية .

اسلام الشهابي

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وتم توقيع غرامة مالية على اللاعب 10 الاف جنيها، بالإضافة إلى 30 الأف جنيها على الاتحاد ، إلا ان الجودو تقدم بتظلم على العقوبة المالية خاصة وأن اللاعب شارك فى بطولة الجهورية باسم ناديه وليس باسم المنتخب .

الجدير بالذكر أن الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات قد حذرت لاعبى المنتخبات من قبل بتحنب تناول المكملات الغذائية الا بإشراف الطبيب ، حتى لا يقعون فى فخ المنشطات والإيقاف .