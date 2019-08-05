شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على حضور 10 آلاف مشجع لمبارة الأهلي فى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت الجهات الأمنية على مخاطبات النادي الاهلي بشأن حضور 10 آلاف مشجع للفريق الأحمر أمام فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، المقرر لها 11 أغسطس الجاري في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتى سقام في برج العرب .

وتلقى النادى الأهلي موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10 ألاف مُشجع من الأهلى فى ستاد برج العرب فى ذهاب دور الـ 64 ببطولة دوري أبطال أوروبا

وتأتي موافقة الجهات الأمنية بعد المخاطبات التى تمت خلال الفترة الماضية بين النادي والجهات الأمنية خاصة وأن مباراتي دور الـ64 ستُقاما داخل مصر بعد إتفاق الاهلي مع بطل جنوب السودان .

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وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي الأهلي إن تلك الموافقة هي خطوة إيجابية لعودة الجماهير بكل قوتها في اللقاءات القادمة، في ظل رغبة رجال الأمن الذين يبذلون أقصى ما لديهم لمساندة الأندية المصرية، ووعي جماهير الأهلي التي ستكون الداعم الرئيسي للفريق في مثل هذه المواجهات خاصة في ظل رغبة القيادة السياسية في عودة الجمهور للمدرجات خلال الفترة المقبلة.

وقدم العميد محمد مرجان الشكر لوزارة الداخلية في ظل رغبتها الأكيدة في عودة الجمهور للمدرجات لاسيما بعد الظهور الرائع والمثالي للجمهور المصري في أمم أفريقيا الأخيرة التى أستضافتها مصر ونالت على أثرها إعجاب وإشادة الجميع في القارة السمراء بل والعالم كله.