شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على حضور 10 آلاف مشجع لمبارة الأهلي فى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي موافقة الجهات الأمنية بعد المخاطبات التى تمت خلال الفترة الماضية بين النادي والجهات الأمنية خاصة وأن مباراتي دور الـ64 ستُقاما داخل مصر بعد إتفاق الاهلي مع بطل جنوب السودان .
وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي الأهلي إن تلك الموافقة هي خطوة إيجابية لعودة الجماهير بكل قوتها في اللقاءات القادمة، في ظل رغبة رجال الأمن الذين يبذلون أقصى ما لديهم لمساندة الأندية المصرية، ووعي جماهير الأهلي التي ستكون الداعم الرئيسي للفريق في مثل هذه المواجهات خاصة في ظل رغبة القيادة السياسية في عودة الجمهور للمدرجات خلال الفترة المقبلة.
وقدم العميد محمد مرجان الشكر لوزارة الداخلية في ظل رغبتها الأكيدة في عودة الجمهور للمدرجات لاسيما بعد الظهور الرائع والمثالي للجمهور المصري في أمم أفريقيا الأخيرة التى أستضافتها مصر ونالت على أثرها إعجاب وإشادة الجميع في القارة السمراء بل والعالم كله.
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