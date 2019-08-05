شكرا لقرائتكم الأهلي يشاهد مباريات "اطلع برة" قبل الموقعة الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحاول الجهاز الفني للأهلى متابعة مباريات فريق «اطلع برة»؛ للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية لدى الفريق، ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني في عرض ملخص المباريات خلال محاضراته مع اللاعبين.
ويسعي الأهلي إلى الفوز أمام «اطلع برة» في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا، واهتم مارتن لاسارتي المدير الفني بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية خلال مران الفريق والتركيز على الجانب الخططي، في إطار التحضيرات لمواجهة الأحد المقبل.
وقال "سليمان" أن الأهلي كعادته دائما يحترم جميع منافسيه، والجهاز الفني يتعامل مع المباراة بشكل جاد ومن منظور مختلف عن بعض الآراء التي تشير إلى أن فريق "اطلع برة" ليس من الأسماء المعروفة على الساحة الإفريقية، ولكن هدف الأهلي واضح ومحدد، وهو المنافسة على اللقب، وهناك إصرار ورغبة للبناء على النجاح الذي حققه الفريق بعد الفوز بلقب الدوري العام، وذلك لمواصلة مسيرة الانتصارات في المرحلة المقبلة.
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