شكرا لقرائتكم الأهلي يشاهد مباريات "اطلع برة" قبل الموقعة الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يراقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملخص مباريات فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان ، حيث يحرص على مشاهدة مبارياته قبل مواجهته الأحد المقبل على استاد برج العرب في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

ويحاول الجهاز الفني للأهلى متابعة مباريات فريق «اطلع برة»؛ للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية لدى الفريق، ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني في عرض ملخص المباريات خلال محاضراته مع اللاعبين.

ويسعي الأهلي إلى الفوز أمام «اطلع برة» في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا، واهتم مارتن لاسارتي المدير الفني بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية خلال مران الفريق والتركيز على الجانب الخططي، في إطار التحضيرات لمواجهة الأحد المقبل.