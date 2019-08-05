كيشو السادس عالميا للمصارعه الرومانية في وزن 67 كجم لشهر يوليو...

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جدة - عمرو شويل جاء محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة ، فى المركز السادس في قائمة التصنيف العالمي للمصارعه الرومانية في وزن 67 كجم لشهر يوليو. واحتل كيشو المركز السادس بعد تحقيق المركز الأول وذهبية بطولة أوليج كارفيف التى أقيمت ببيلاروسيا الأسبوع الماضى. وحقق كيشو الذهبية بعد الفوز على لاعب كوريا بعدم التكافؤ 0/12 بوزن 67 كجم، كما حقق عبد اللطيف منيع برونزية منافسات 67 كجم، بينما ينافس أبو حليمة محمد على برونزية البطولة.

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