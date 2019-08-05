شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر ترتيب حراس مرمى الزمالك بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365، ترتيب حراس مرمى نادي الزمالك، خلال مباريات الموسم الكروي الجديد، بعد التدعيمات الشاملة لمركز حراسة المرمى، بالميركاتو الصيفي الحالي.

ووضع مسئولو الزمالك، مركز حراسة المرمى على رأس أولويات التدعيمات، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" بقطع في وتر أكيليس خلال تواجده مع المنتخب الوطني وكذلك أخطاء الثنائى عمر صلاح وعماد السيد فى المباريات الأخيرة للدوري المصري الممتاز، ليقوم النادي الأبيض بالتعاقد مع 3 حراس مرمى دفعة واحدة.

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وقام نادي الزمالك بضم 3 وجوه جديدة هى محمد عواد من الإسماعيلى ومحمد أبو جبل من سموحة ومحمد صبحي من بتروجت.

ووفقا لمصادر مطلعة داخل الزمالك، سيتم الاعتماد على محمد عواد بشكل أساسى ليكون حارس القلعة البيضاء فى الموسم الجديد، بينما سيكون محمد أبو جبل هو الحارس الثاني والبديل خلال المباريات فيما سيؤدى محمد صبحي دور الحارس الثالث.