شكرا لقرائتكم الفلوس وعبد الحكيم وراء تجميد صفقة الإسماعيلى وبيراميدز التبادلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجمدت مفاوضات النادي الإسماعيلي، مع الثنائي محمد حمدي زكي ومحمود معاذ، لاعبا سموحة، بعد الخلاف المادي بين الناديين حول تفاصيل الصفقة.

وشهدت الساعات الماضية، التأكيد على اقتراب محمد حمدي زكي من الانتقال بشكل رسمي لصفوف النادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم مقبلة، قبل أن تشهد الساعات الأخيرة تطورات جديدة بخصوص الصفقة.

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وطلب النادي الإسماعيلي ضم ثنائي سموحة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ليحدد النادي السكندري، 3 ملايين جنيه بخلاف ضم وجيه عبد الحكيم لاعب الدراويش بشكل نهائي، للاستغناء عن الثنائي فى الصيف الحالي.

وقابلت إدارة النادي الإسماعيلي، طلبات مسئولي سموحة، بالرفض خاصة فيما يخص انتقال وجيه عبد الحكيم للنادي السكندري، ورحيله نهائيا مع الترحيب بإمكانية انتقاله لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة ولا تزال المفاوضات جارية بالوقت الحالي لحسم الصفقة بشكل رسمي.