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دينا مشرف نجمة تنس الطاولة تتأهل إلى نهائى كأس أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل تأهلت دينا مشرف لاعبة منتخب تنس الطاولة إلى نهائى بطولة كأس افريقيا ، والتى تقام بنيجريا ، بعد الفوز على صاحبة الارض بنتيجة  4/1.

 

بدوره يشارك منتخب الطاولة فى بطولة كأس نيجيريا بعدد 5 لاعبين ، وهم كل من أحمد على صالح  ، و عمر عصر، و دينا مشرف ، و يسرا حلمى ، و فرح عبد العزيز .

 

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وسيشارك المنتخب فى بطولة البروتور "نيجريا الدولية"  فى الفترة من 7 إلى 11 من نفس الشهر.

 

وتوج الأهلى بالبطولة الافريقية للطاولة سيدات ، بينما توج انبى بمنافسات الجرال ، بالبطولة التى أقيمت بنيجريا أيضا

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