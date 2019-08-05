شكرا لقرائتكم دينا مشرف نجمة تنس الطاولة تتأهل إلى نهائى كأس أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهلت دينا مشرف لاعبة منتخب تنس الطاولة إلى نهائى بطولة كأس افريقيا ، والتى تقام بنيجريا ، بعد الفوز على صاحبة الارض بنتيجة 4/1.

بدوره يشارك منتخب الطاولة فى بطولة كأس نيجيريا بعدد 5 لاعبين ، وهم كل من أحمد على صالح ، و عمر عصر، و دينا مشرف ، و يسرا حلمى ، و فرح عبد العزيز .

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وسيشارك المنتخب فى بطولة البروتور "نيجريا الدولية" فى الفترة من 7 إلى 11 من نفس الشهر.

وتوج الأهلى بالبطولة الافريقية للطاولة سيدات ، بينما توج انبى بمنافسات الجرال ، بالبطولة التى أقيمت بنيجريا أيضا