شكرا لقرائتكم دينا مشرف نجمة تنس الطاولة تتأهل إلى نهائى كأس أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بدوره يشارك منتخب الطاولة فى بطولة كأس نيجيريا بعدد 5 لاعبين ، وهم كل من أحمد على صالح ، و عمر عصر، و دينا مشرف ، و يسرا حلمى ، و فرح عبد العزيز .
وسيشارك المنتخب فى بطولة البروتور "نيجريا الدولية" فى الفترة من 7 إلى 11 من نفس الشهر.
وتوج الأهلى بالبطولة الافريقية للطاولة سيدات ، بينما توج انبى بمنافسات الجرال ، بالبطولة التى أقيمت بنيجريا أيضا
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