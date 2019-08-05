شكرا لقرائتكم الزمالك يضحى بـ 55 مليون جنيه و 4 لاعبين بسبب حراسة المرمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجأة وبدون مقدمات أصبح مركز حراسة المرمى على رأس أولويات مسئولي نادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التطورات الأخيرة التى بدأت بإصابة محمود عبد الرحيم "جنش" بقطع في وتر أكيليس خلال تواجده مع المنتخب الوطني وكذلك أخطاء الثنائى عمر صلاح وعماد السيد فى المباريات الأخيرة للدوري المصري الممتاز، ليقوم النادي الأبيض بالتعاقد مع 3 حراس مرمى دفعة واحدة.

وقام نادي الزمالك بسداد 55 مليون جنيه والتضحية بـ 4 لاعبين لتدعيم مركز حراسة المرمى بضم 3 وجوه جديدة هى محمد عواد من الإسماعيلى ومحمد أبو جبل من سموحة ومحمد صبحي من بتروجت.

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الزمالك يضم محمود عواد بـ 35 مليون ومدبولي ودونجا



بداية صفقات حراسة المرمى بنادي الزمالك، كانت مع محمد عواد حارس الإسماعيلى السابق، المنضم للقلعة البيضاء نظير سداد 35 مليون جنيه، بخلاف انتقال الثنائى أحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي دونجا لصفوف قلعة الدراويش بشكل نهائي.

أبو جبل ينضم بـ 13 مليون جنيه وصلاح وداوودا



فيما كانت ثانى صفقات تدعيم حراسة المرمى بنادي الزمالك، التعاقد مع محمد أبو جبل حارس سموحة، نظير سداد 13 مليون جنيه بخلاف انتقال الحارس الشاب عمر صلاح وأحمد داوودا لصفوف النادي السكندري.

محمد صبحي الحارس الشاب بـ 7 ملايين جنيه



بينما تكلفت خزينة نادي الزمالك، 7 ملايين جنيه لضم الحارس الثالث خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهو محمد صبحي حارس بتروجت الشاب ولاعب المنتخب الأوليمبي، والذى نال إشادة كبيرة من كافة مدربيه بالتأكيد على أنه سيكون حارس المستقبل للمنتخب المصري.