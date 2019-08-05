شكرا لقرائتكم رفض استئناف اسلام الشهابي لاعب الجودو على قرار إيقافه 8 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت الوكالة المصرية المكافحة المنشطات وكذلك الوكالة الدولية " وادا" الاستئناف الذى تم التقدم به من إسلام الشهابى لاعب منتخب الجودو، على قرار إيقافه 8 سنوات، وتغريمه ماليا 10 آلاف جنيها، بالإضافة إلى 30 ألف على الاتحاد .

ويتبقي أمام الشهابى اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية لتخفيف العقوبة التى تم توقيعها عليه من جانب الوادا ، حتى يستطيع تخفيف العقوبة التى تم توقيعها عليه ، على أن يتم تقليلها إلى 4 سنوات أو اقل .

اسلام الشهابي

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وتم ايقاف اسلام الشهابي 8 سنوات، بعد ايجابية العينة التى تم سحبها منه، وأثبتت تعاطيه المنشطات وهو الهرمون الذكرى، خلال تناوله المكملات الغذائية .

وكانت الوادا قد حذرت اللاعبين من تناول المكملات الغذائية الا بإشراف الطبيب تجنبا لخطر المنشطات والإيقاف والغرامات .