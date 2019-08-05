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شكرا لقرائتكم رفض استئناف اسلام الشهابي لاعب الجودو على قرار إيقافه 8 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتبقي أمام الشهابى اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية لتخفيف العقوبة التى تم توقيعها عليه من جانب الوادا ، حتى يستطيع تخفيف العقوبة التى تم توقيعها عليه ، على أن يتم تقليلها إلى 4 سنوات أو اقل .
اسلام الشهابي
وتم ايقاف اسلام الشهابي 8 سنوات، بعد ايجابية العينة التى تم سحبها منه، وأثبتت تعاطيه المنشطات وهو الهرمون الذكرى، خلال تناوله المكملات الغذائية .
وكانت الوادا قد حذرت اللاعبين من تناول المكملات الغذائية الا بإشراف الطبيب تجنبا لخطر المنشطات والإيقاف والغرامات .
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