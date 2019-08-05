شكرا لقرائتكم معسكر مبكر للزمالك قبل ضربة البداية الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك، جديا فى الدخول فى معسكر مغلق الجمعة القادمة استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالى، الأحد المقبل، على استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.

ويسعى المدير الفنى المؤقت للزمالك للدخول فى معسكر مبكر لمواجهة بطل الصومال لفرض مزيد من التركيز داخل قبل المواجهة المرتقبة قبل ضربة البداية الأفريقية.

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ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة بطل الصومال حيث خاض الفريق تدريباته على مدار الأيام الماضية على فترتين من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية ثم سيعود الأبيض بداية من اليوم لخوض مرانه على فترة واحدة ضمن البرنامج الموضوع للاستعداد للمباراة.

وحدد الزمالك 23 من شهر أغسطس الجارى موعدا لمباراة الإياب مع بطل الصومال بعد الحصول على موافقة المنافس على خوض المباراتين فى مصر، كان طارق يحيى قد طالب الجهاز الإدارى للفريق بتوفير تسجيلات فى الوقت الحالى لبطل الصومال من أجل دراسته بأفضل صورة.