شكرا لقرائتكم بالصوت.. الخليج 365 يفجر أزمة حاوى الأهلي مع كبير المشجعين بسبب العمولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفجر الخليج 365، أزمة كبرى بطلها عمار حمدى لاعب النادي الأهلي، والطرف الآخر هو عم حربي كبير مشجعى القلعة الحمراء، والذى يطالب اللاعب بتقاضي عمولته نظير انتقاله من نادي النصر للمارد الأحمر.

وانتقل عمار حمدي لصفوف النادي الأهلي مطلع الموسم الماضي، نظير 10 ملايين جنيه، لكنه انتقل لصفوف نادي الاتحاد السكندري، فى يناير الماضي على سبيل الإعارة قبل العودة للقلعة الحمراء بعد انتهاء الموسم الأخير.

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عمار حمدي

وحصل الخليج 365، على تسجيل صوتي موجه من عم حربي لعمار حمدي، يطالب خلاله اللاعب بضرورة منحه حقه بعد انتقاله لصفوف النادي الأهلي، قادما من النصر، مؤكدا خلال التسجيل أن اللاعب كان يفضل اللعب فى صفوف سموحة لكنه كان السبب الرئيسي فى تواجده داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.



عم حربى

كما حصل الخليج 365، على تسجيل صوتي موجه من عمار حمدي لعم حربي للرد على اتهامات الأخير، وأكد لاعب الأهلي، أنه غير منشغل بمطالب كبير المشجعين وطالبه بالحضور لمقر النادي فى أى وقت والاجتماع بالمسئولين مشددا على أنه لم يخطى فى حق أحد حتى يخشى شيء.