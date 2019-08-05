شكرا لقرائتكم شيكابالا يظهر فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد محمود عبد الرزاق نجم الزمالك ومعشوق الجماهير البيضاء ليشارك فى مران فريقه استعدادا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال افريقيا وكذلك للموسم الكروى الجديد 2019/2020. ونشر شيكابالا عبر حسابه الشخصى على موقع الصور انستجرام صورته برفقة لاعبى الزمالك أثناء المشاركة فى أداء تدريبات الفريق مشيرا بقبضة يده إلى رمز القوة واللالتزام .

ويظهر مع شيكا الفهد الاسمر فى الصورة كل من زملائه فى الفريق عبد الله جمعة وعمر السعيد وكريم بامبو ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام . Advertisements ويواصل الزمالك استعداداته على ملعب النادى بقلعة ميت عقبة لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت.

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