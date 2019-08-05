شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يطالب العودة إلى ملعب الفيوم.. رسمياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة مذكرة رسمية من مسئولو مصر المقاصة يطلبون فيه العودة إلى ملعبهم الأصلى باستاد الفيوم لخوض مبارياتهم عليه خلال الموسم المقبل .

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وحدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 19 سبتمبر المقبل موعدا لبداية الدورى الممتاز، بعد الجلسة التى جمعت عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بمندوبى الأندية أول أمس .

وقد عقد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة جلسة مع عامر حسين طالبه فيها بضرورة الموافقة على عودة الفريق الفيومى لملعبه بعدما ذاق الأمرين خلال الموسمين الماضيين من اللعب خارجه وتكبدت الخزينة مبالغ طائلة لتأجير الملاعب الاخرى خاصة وأن ستاد الفيوم أصبح مهيئا طبقا للمواصفات التى وضعتها النيابة العامة لتأمين الإستادات .