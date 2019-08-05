شكرا لقرائتكم تعرف على اللاعبين المشاركين فى البطولة الأفريقية للرماية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت البعثة اللاعبين ، حافظ جمال و سامى عبد الرازق و أحمد عصمت و رضوى عبد اللطيف و دينا عصمت و مسكات على و أسامة محمد و يوسف حلمى و محمد حمدى و الزهراء شعبان و شيماء حشاد و هدير السيد مخيمر، أميرة فتوح و أحمد شعبان و محمود طه و يوسف حلمى و ميرنا هيثم و حمادة طلعت و إبراهيم كريم .
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