شكرا لقرائتكم "الجون بـ 5 مليون" .. طرائف ميركاتو الكرة المصرية والزمالك يستعين بميسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دائما ما تشهد الكرة المصرية، العديد من المواقف والطرائف سواء داخل الملعب أو خارجه، لتصبح عادة دائمة بالنسبة للمشجع المصري.

ومن ضمن أغرب المواقف خلال الميركاتو الصيفي الحالي، كانت طلبات نادي وادي دجلة أثناء مفاوضات مسئولي نادي الزمالك للتعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب الفريق الدجلاوي بعدما تخطت المألوف بالنسبة للكرة المصرية.



محمد عبد العاطي

وفقا لتصريحات مرتضي منصور رئيس الزمالك، طلب نادي وادي دجلة تقاضى 30 مليون جنيه بخلاف ضم 3 لاعبين من الزمالك للتنازل عن عبد العاطي للقلعة البيضاء ورغم ضخامة المبلغ لكن هذه الأرقام أصبحت شبهة عادية بالنسبة للتنقلات فى الدوري المصري، لكن الغريب كان الطلب الثاني لمسئولي داجلة.

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قال مرتضي منصور، أن نادي وادي دجلة طلب الحصول على 5 ملايين جنيه مع كل هدف يسجله عبد العاطي للزمالك، وهو طلب جديد بالنسبة للكرة المصرية، واستعان رئيس القلعة البيضاء بالأسطورة الأرجنتينية ميسي للرد على هذا الطلب مؤكدا أن لا يتعاقد مع لاعب برشلونة ليتم وضع شرط مثل هذا فى العقد.

ولا تزال محاولات الزمالك مستمرة حتى الآن للتعاقد مع لاعب وادي دجلة حيث يرفض النادي الأبيض الاستسلام لحين انتهاء فترة القيد المحلي بنهاية الشهر الجاري.