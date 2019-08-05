شكرا لقرائتكم المصري يضغط من أجل ضم مدافع بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضغط مسئولو المصرى البورسعيدى، بكل قوة على مسئولي نادى بتروجت، للحصول على خدمات أحمد عبد الرسول، مدافع الفريق البترولى، الذى يسعى النادى البورسعيدى التعاقد معه لتدعيم الجانب الدفاعى للفريق فى الموسم المقبل .

وحصل المصري على توقيع اللاعب، إلا أنه يتبقى الحصول على توقيع ناديه خاصة وأن عبدالرسول مازال عقده ممتد مع ناديه ويرفض الأخير الضغط عليه بعدما انقطع اللاعب عن حضور التدريبات منذ بداية فترة الإعداد وهو ما جعل محمد عودة المدير الفنى لبتروجت يرفض تماما فكرة الإستغناء عنه إلا بعد العودة والإنتظام فى التدريبات .

وعرض مجلس إدارة المصرى مبلغ 3 مليون جنيه على بتروجت بالإضافة إلى الإستغناء عن محمود القط مدافع وسط الفريق الذى أعير خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 شهور إلى الداخلية .