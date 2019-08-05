المصري يضغط من أجل ضم مدافع بتروجت...

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وحصل المصري على توقيع اللاعب، إلا أنه يتبقى الحصول على توقيع ناديه خاصة وأن عبدالرسول مازال عقده ممتد مع ناديه ويرفض الأخير الضغط عليه بعدما انقطع اللاعب عن حضور التدريبات منذ بداية فترة الإعداد وهو ما جعل محمد عودة المدير الفنى لبتروجت يرفض تماما فكرة الإستغناء عنه إلا بعد العودة والإنتظام فى التدريبات .
وعرض مجلس إدارة المصرى مبلغ 3 مليون جنيه على بتروجت بالإضافة إلى الإستغناء عن محمود القط مدافع وسط الفريق الذى أعير خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 شهور إلى الداخلية .
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