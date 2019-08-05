شكرا لقرائتكم عبد الناصر دى ماريا يُجري جراحة في الركبة لإصابته فى ودية الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع عبد الناصر دى ماريا لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدى خلال الأيام القليلة المقبلة عملية جراحية بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات الركبة. وأصيب دى ماريا بقطع في غضروف الركبة خلال مباراة الفريق الودية التي جمعته أمس بالإسماعيلية بنظيره فريق نادي مصر وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. Advertisements وسيخضع اللاعب عقب إجراءه للعملية الجراحية لفترة نقاهة تمتد حوالي أسبوع يبدأ بعدها برنامجه التأهيلي لينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال فترة تتراوح ما بين ثلاثة لأربعة أسابيع. ويشارك المصرى فى البطولة الكونفدرالية الافريقية فى الموسم الجديد وتم قيد 23 لاعبا فى قائمة المصرى الافريقية.

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