شكرا لقرائتكم ناشئو المقاولون العرب مواليد 2001\2004 فى معسكر مغلق بالاسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه فريقى المقاولون العرب مواليد 2001\2004 اليوم الاثنين الى احدى الفنادق بالاسكندرية، حيث اجتمع محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين صباح اليوم باللاعبين قبل مغادرة الفريقين الى معسكرهم. وشدد رضوان على اللاعبين ضرورة الالتزام واحترام الاوامر المطالبين بتنفيذها اثناء فترة المعسكر وبذل الجهد والعطاء خلال المباريات الودية خلال المعسكر قبل بداية مباريات بطولة الجمهورية. Advertisements

المقاولون العرب فيما يخضع فريق 2001 للقيداة الفنية عبد العزيز مصطفى زيزو، وجهازه الفني المكون من محمد فوزى مدرب وايمن هريدى مدرب حراس مرمى وسعيد صابرادارى وتامر عادل اصابات ملاعب اواحمد طنطاوى طنطاوى احمال . كما يقود فريق مواليد 2004 محمود الشيمى وجهازه الفني، وطلعت حسن مدرب وحازم فرج مدرب حراس مرمى و علاء سعد ادارى ومصطفى احمد اصابات ملاعب وكريم مجدى احمال.

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