شكرا لقرائتكم برنامج خاص لثلاثى الأهلي الدولى استعدادا لافتتاح المشوار الأفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تجهيز برنامجا بدنيا خاصا للثلاثي؛ محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف، المقرر انتظامهم في مران الفريق الذي يقام في السادسة مساء اليوم على ملعب التتش، في إطار الاستعدادات لمباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا.

وحصل ثلاثي الأهلي على راحة إضافية بقرار من الجهاز الفني، عقب نهاية بطولة الدوري العام وذلك بسبب انشغالهم ببطولة أمم إفريقيا مع المنتخب ثم مشاركتهم في معسكر إسبانيا ولقاءي الزمالك والمقاولون العرب في نهاية بطولة الدوري العام وعدم الراحة الكافية أسوة بزملائهم في الفريق.

ويجهز الجهاز الفني للأهلي الشناوي وأشرف وسليمان للمرحلة المقبلة، ومباريات بعد انتظامهم اليوم في المران.