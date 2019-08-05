برنامج خاص لثلاثى الأهلي الدولى استعدادا لافتتاح المشوار الأفريقي...

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جدة - عمرو شويل حرص أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تجهيز برنامجا بدنيا خاصا للثلاثي؛ محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف، المقرر انتظامهم في مران الفريق الذي يقام في السادسة مساء اليوم على ملعب التتش، في إطار الاستعدادات لمباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا.
وحصل ثلاثي الأهلي على راحة إضافية بقرار من الجهاز الفني، عقب نهاية بطولة الدوري العام وذلك بسبب انشغالهم ببطولة أمم إفريقيا مع المنتخب ثم مشاركتهم في معسكر إسبانيا ولقاءي الزمالك والمقاولون العرب في نهاية بطولة الدوري العام وعدم الراحة الكافية أسوة بزملائهم في الفريق.
ويجهز الجهاز الفني للأهلي الشناوي وأشرف وسليمان للمرحلة المقبلة، ومباريات بعد انتظامهم اليوم في المران.
ووأشتكي ناصر ماهر من آلام في الحوض، وخضع لفحوصات طبية للتأكد من حجم الإصابة التي تعرض لها، حيث أكد الجهاز الطبي أن حالة اللاعب مطمئنة، وسيعود إلى التدريبات خلال 72 ساعة بعد تنفيذه برنامجا تأهيليا مصغرا.
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