اليوناني تسيتسيباس يدخل نادي الخمسة الأوائل

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دخل اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس نادي الخمسة الأوائل في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بعد وصوله الى نصف نهائي دورة واشنطن.

وصعد ابن العشرين عاما، الفائز هذا الموسم بلقب دورتي مرسيليا وإستوريل ووصل الى نهائي دورة مدريد للماسترز، من المركز السادس الى الخامس على حساب الألماني ألكسندر زفيريف الذي تراجع الى السابع بعدما تقدم عليه أيضا الياباني كي نيشيكوري.

وسيواجه اللاعب الأصغر عمرا بين المصنفين العشرين الأوائل، صعوبة في الاحتفاظ بالمركز الخامس الإثنين المقبل لأنه يتوجب عليه هذا الأسبوع الدفاع عن النقاط التي حصل عليها العام الماضي من دورة مونتريال للماسترز حيث وصل الى المباراة النهائية، في حين أن نيشيكوري الذي يتخلف بفارق 5 نقاط عن اليوناني، خرج من الدور الأول العام الماضي.

وتبقى الصدارة على الدوام للصربي نوفاك ديوكوفيتش أمام الإسباني رافايل نادال الذي يواجه خطر خسارة مركزه لصالح غريمه السويسري روجيه فيدرر في حال لم يحتفظ بلقبه بطلا لدورة مونتريال.

وكان الصعود الأكبر في اصدار الإثنين للاسترالي نيك كيريوس الذي صعد 25 مركزا وأصبح 27 بعد تتويجه بلقب دورة واشنطن مساء الأحد.

في ما يأتي ترتيب العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12415 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7945

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3- السويسري روجيه فيدرر 7460

4- النمسوي دومينيك تييم 4755

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4045

6- الياباني كي نيشيكوري 4040

7- الألماني ألكسندر زفيريف 4005

8- الروسي كارن خاتشانوف 2890

9- الروسي دانييل مدفيديف 2745

10- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 2500