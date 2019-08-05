موعد مباراة ليفربول القادمة ضد نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي يهم كثير مشجعى فريق ليفربول فى مصر و الوطن العربى، خاصة بعد انتقل اللاعب المصرى محمد صلاح من فريق روما الايطالى الى فريق ليفربول الانجليزى وزادت شعبية فريق الريدز، و أصبح الملايين ينتظرون مشاهدة مبارياته فى مختلف البطولات الانجليزية والعالمية، و رغم خسارة ليفربول لقب الدورى الانجليزى فى صراعه مع مانشستر سيتى، الا أنهم استطاعوا تحقيق لقب دورى أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباريات ليفربول فى الدورى الانجليزى

مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم جميعها منقولة حصريا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنوات bein sport الرياضية القطرية، و يمكن متابعة مباريات ليفربول من خلالها

موعد مباراة ليفربول ونوريتس سيتى

يضع فريق ليفربول طموح كبير من أجل الفوز هذا العام بلقب الدورى الانجليزى، حيث كلوب فى اضافة لقب جديد الى سجله، خاصة وأنه يملك العديد من نجوم كرة القدم على مستوى العالم، محمد صلاح، وساديو مانى، وفرمينو و فيرجيل فان ديك والحارس العملاق أليسون بيكر واوريجى وارنولد وشاكيرى، و سوف يلعب فريق ليفربول مباراته القادمة فى الدورى الانجليزى مع فريق نوريتش سيتى، و سيكون موعد المباراة يوم الجمعة 8 أغسطس 2019، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الامارات.