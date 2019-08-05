الزمالك يحدد موعد إياب تمهيدي أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
حدد نادي الزمالك موعد مباراة الإياب بدور التمهيدي الأول في دوري أبطال أفريقيا أمام ديكاداها الصومالي.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك وديكاداها الصومالي مباراة الذهاب في مصر يوم 11 أغسطس الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في مصر أيضا وفقا للاتفاق بين الناديين.
وأفاد مراسل "الخليج 365" في نادي الزمالك، أنه تقرر اختيار يوم الجمعة 23 أغسطس موعدا للمباراة، وذلك من أجل أن يكون هناك متسعا من الوقت للاستعداد لمباراة المقاصة.
ويواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة يوم 28 أغسطس في مباراة ربع نهائي مسابقة كأس مصر.
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